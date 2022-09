Ultime Notizie – Gp di Monza | bloccati 80 olandesi si stavano costruendo tribuna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) La polizia avrebbe sorpreso e identificato le persone con alcune tonnellate di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme Tentano di montare unanell’area campeggio del circuito diin occasione del Gran premio d’Italia di Formula 1. La polizia avrebbe sorpreso e identificato 80 tifosiche, secondo le ricostruzioni, avrebbero introdotto all’interno del campeggio alcune tonnellate di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme. Avrebbero voluto realizzare una grandeproprio a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell’autodromo in corrispondenza della Prima Variante. Durante la serata di ieri le forze dell’ordine avrebbero fatto intervenire un camion per caricare tutto il materiale e portarlo via. Durante le operazioni alcuni tifosi ...