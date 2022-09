Ultime Notizie – Franco Terlizzi lascia il carcere: l’ex naufrago’ va ai domiciliari (Di venerdì 9 settembre 2022) Franco Terlizzi, ex pugile ed ex ‘naufrago’ dell’Isola dei famosi fermato nell’inchiesta della Dda milanese, ha ottenuto i domiciliari e lascia così il carcere di Monza. Lo ha deciso il gip di Monza, Silvia Pansini che ha accolto le istanze della difesa, rappresentata dagli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Nel provvedimento di circa 40 pagine – che segue l’interrogatorio di garanzia in cui Terlizzi si è avvalso della facoltà di non rispondere – il giudice di Monza (che ha ritrasmesso gli atti a Milano) evidenzia “i gravi indizi” per il “ruolo attivo e primario di alcune delle truffe contestate”, ma non convalida il fermo e dispone i domiciliari nella sua casa di Cologno Monzese visti i reati di cui è accusato, ossia frodi assicurative ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022), ex pugile ed ex ‘dell’Isola dei famosi fermato nell’inchiesta della Dda milanese, ha ottenuto icosì ildi Monza. Lo ha deciso il gip di Monza, Silvia Pansini che ha accolto le istanze della difesa, rappresentata dagli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Nel provvedimento di circa 40 pagine – che segue l’interrogatorio di garanzia in cuisi è avvalso della facoltà di non rispondere – il giudice di Monza (che ha ritrasmesso gli atti a Milano) evidenzia “i gravi indizi” per il “ruolo attivo e primario di alcune delle truffe contestate”, ma non convalida il fermo e dispone inella sua casa di Cologno Monzese visti i reati di cui è accusato, ossia frodi assicurative ...

