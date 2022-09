Ultime Notizie – Elezioni 2022 | sondaggi politici | Meloni al 27% | Pd cala

(Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d’Italia balza al 27%. A tanto sarebbero arrivati i consensi del partito di Giorgiasecondo quanto riportato dall’ultimoo SWG prima dellepolitichedel 25 settembre diffuso questa sera dal tg La7. Secondo la rilevazione tra il centrodestra, dato al 47,2%, e il centrosinistra, stimato al 27,5%, ci sarebbe un distacco di quasi 20 punti. Nel dettaglio, dietro Fratelli d’Italia c’è il Pd di Enrico Letta in calo al 20,4%, seguito da Lega al 12,1%; M5S al 12,0%, Azione-Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,7% e Verdi e Sinistra al 4%. ‘Noi moderati’, la terza gamba del centrodestra, arriva a 1,4%, mentre Impegno civico di Luigi Di Maio è all’1 per cento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

(ANSA) - VARESE, 09 SET - È morto il 14 enne di Induno Olona (Varese), precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durant ...