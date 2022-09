Ultime Notizie – Elezioni 2022. Pastorella, 36 anni e candidata di Azione: “Con noi giovani e delusi Pd-Fi, campagna entusiasmante” (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha 36 anni, una bimba che ha appena compiuto un anno e un lungo curriculum. E’ una ex cervello in fuga, sul tema ha scritto anche un libro: ‘Exit Only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga’. Attualmente è responsabile delle relazioni istituzionali di Zoom in Europa, è vicepresidente di Azione ed è consigliere comunale a Milano. Insomma giovane ma rodata, Giulia Pastorella è candidata alla Camera con il Terzo Polo e nell’uninominale se la vedrà nel collegio con Benedetto Della Vedova e Giulio Tremonti. Risponde al telefono mentre ha appena chiuso una call di lavoro, in sottofondo si sente la bimba che gioca. “Sono giornate pazzesche. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 e mezza volantinaggio sempre in posti diversi, poi lavoro e ogni sera almeno 3 appuntamenti elettorali, spesso devo portarmi dietro la bambina perché ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha 36, una bimba che ha appena compiuto un anno e un lungo curriculum. E’ una ex cervello in fuga, sul tema ha scritto anche un libro: ‘Exit Only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga’. Attualmente è responsabile delle relazioni istituzionali di Zoom in Europa, è vicepresidente died è consigliere comunale a Milano. Insomma giovane ma rodata, Giuliaalla Camera con il Terzo Polo e nell’uninominale se la vedrà nel collegio con Benedetto Della Vedova e Giulio Tremonti. Risponde al telefono mentre ha appena chiuso una call di lavoro, in sottofondo si sente la bimba che gioca. “Sono giornate pazzesche. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 e mezza volantinaggio sempre in posti diversi, poi lavoro e ogni sera almeno 3 appuntamenti elettorali, spesso devo portarmi dietro la bambina perché ...

SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - bi_loriana : RT @tempoweb: Svelata la causa? Com'è morta la #reginaelisabetta #9settembre #QueenElizabeth - VitoBardi : RT @sole24ore: ?? La guerra in Ucraina genererà tra febbraio e dicembre 2022 una perdita di valore aggiunto per le imprese italiane pari a 1… -