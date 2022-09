Ultime Notizie – Covid oggi Italia | cala incidenza ma sale Rt | report Iss

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Prosegue il calo dell’settimanale di-19 in, mentre l’Rt è ancora in aumento. E’ quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero Salute-Istituto superiore di sanità. A livello nazionale, per quanto riguarda l’, il dato scende a 197 casi ogni 100mila abitanti dal 2 all’8 settembre, contro i 243 casi/100mila del periodo 26 agosto-1 settembre. L’Rt è invece ancora in aumento secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia ministero Salute-Istituto superiore di sanità sull’andamento di-19. “Nel periodo 17-30 agosto 2022 – si legge neldiffuso dall’Iss – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,78-1,04), in aumento rispetto alla settimana precedente” quando era di 0,81. “L’indice di ...