Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 15 543 contagi e 59 morti | bollettino 9 settembre

(Di venerdì 9 settembre 2022) Sono 15.543 i nuovida Coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59. Nelle24 ore sono stati processati 137.133 tamponi con un tasso di positività dell’11,3%. In calo i ricoveri, 133 in meno da ieri, e le terapie intensive occupate, 13 in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.385 i nuovida coronavirus, 92022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle ...

SkyTG24 : Ieri si è spenta a 96 anni la #ReginaElisabetta II Seguiamo la giornata - SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - infoitinterno : Ucraina ultime notizie. Capo esercito Kiev, controffensiva difficile ma andiamo avanti - junews24com : Salernitana, in tre lavorano a parte verso la Juve. Novità poi su Ribery - -

RomaDailyNews

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.017, nelleventiquattro ore 133 in meno. Gli attualmente positivi sono 502.811, rispetto a ieri 12.620 in meno. Dimessi e guariti sono 21.341.Apertura in rialzo a Wall Street, con gli indici avviati verso la prima settimana positiva dellequattro. Ieri, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito la necessita' per la Banca centrale statunitense di proseguire con decisi rialzi dei tassi d'interesse per frenare ... Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 08:10 - RomaDailyNews I ricercatori dell’Istituto Besta di Milano e del Mario Negri di Bergamo hanno individuato una molecola che potrebbe salvare dall’Alzheimer. “Milano e la Lombardia – commenta il presidente della ...Nella mattinata di ieri giovedì 8 settembre, un uomo di 82 anni di Rocca di Neto, mentre era affacciato ad una ringhiera nei pressi della sua abitazione, ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un dir ...