Uil e Uil Scuola: “Impossibile cominciare il nuovo anno” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mancano docenti di sostegno, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, mentre si continua ad aspettare la pubblicazione degli esiti degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS” : sono queste le condizioni della Scuola a Napoli e in Campania ed i motivi che oggi pomeriggio hanno portato in piazza, nei pressi dell’Ufficio regionale scolastico, in via Ponte della Maddalena, a Napoli, la UIL e la UIL Scuola insieme alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutte le sigle sindacali, per una protesta unitaria e fortemente sentita, visto i pochi giorni che mancano all’inizio del nuovo anno scolastico. “Il 13 settembre riapriranno le scuole, affermano Salvatore Cosentino e Roberta Vannini, rispettivamente segretario regionale UIL ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mancano docenti di sostegno, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, mentre si continua ad aspettare la pubblicazione degli esiti degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS” : sono queste le condizioni dellaa Napoli e in Campania ed i motivi che oggi pomeriggio hportato in piazza, nei pressi dell’Ufficio regionale scolastico, in via Ponte della Maddalena, a Napoli, la UIL e la UILinsieme alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutte le sigle sindacali, per una protesta unitaria e fortemente sentita, visto i pochi giorni che mancano all’inizio delscolastico. “Il 13 settembre riaprirle scuole, affermano Salvatore Cosentino e Roberta Vannini, rispettivamente segretario regionale UIL ...

Uil_Liguria : Ascolta 'We UIL rock you' di UIL Liguria via #spreaker - AgenziaOpinione : CGIL CISL UIL – TRENTINO * CARO ENERGIA: “ BENE LA FINE DELL’IMMOBILISMO PAT, MA ALLE PAROLE SEGUANO I FATTI “… - CinqueRighe : SINDACATI - FISMIC, UIL, FIOM-CGIL, 58 lavoratori senza due stipendi allAsiDep - - umbriajournal_ : I just uploaded “Cisl e Uil trasporti revocano lo sciopero del 16 di settembre, questa è la replica di Ciro Zeno… - rossellab66 : RT @UILofficial: Autonomia differenziata? Il tema principale è quello delle #disuguaglianze soprattutto tra i territori. Tutti devono parti… -