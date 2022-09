UFFICIALE La Premier League si ferma per la morte di Elisabetta II: «Onore alla sua vita straordinaria» (Di venerdì 9 settembre 2022) La Premier League ha deciso di posticipare il turno di campionato di questo weekend in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II La Premier League ha deciso di posticipare la giornata di campionato che sarebbe andata in scena questo weekend, in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II. L’annuncio attraverso un comunicato UFFICIALE. IL COMUNICATO – «In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Laha deciso di posticipare il turno di campionato di questo weekend in segno di rispetto per ladella ReginaII Laha deciso di posticipare la giornata di campionato che sarebbe andata in scena questo weekend, in segno di rispetto per ladella ReginaII. L’annuncio attraverso un comunicato. IL COMUNICATO – «In una riunione questa mattina, i club dellahanno reso omaggio a Sua Maestà la ReginaII. Per onorare la suae il suo contributonazione, e in segno di rispetto, il turno di...

juventusfc : UFFICIALE | Denis Zakaria continuerà la sua stagione in Premier League, con la maglia del @ChelseaFC In bocca al lupo, Zak! - cmdotcom : #PremierLeague, UFFICIALE: rinviate le gare del weekend per la morte della Regina Elisabetta II - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Premier League ha deciso di rinviare la giornata in programma nel weekend dopo la morte della Regina Elisa… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, la Premier rinvia le partite per la morte della Regina: Ora è ufficiale, la Premier… - tuttonapoli : UFFICIALE - Premier League, non si gioca: posticipate tutte le gare fino a lunedì -