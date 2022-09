Ufficiale | Icardi al Galatasaray | le cifre dell’operazione

(Di venerdì 9 settembre 2022)stipendio– Mauroè un nuovo giocatore del. L’attaccante argentino per la stagione 2022/23 vestirà la maglia della squadra turca dove arriva in prestito gratuito dal Paris Saint Germain. L’ex capitano dell’Inter era finito nella rosa degli esuberi in Francia. “Sono molto emozionato, sarò qui per un anno con l’obiettivo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'ufficialità è arrivata in serata: con un tweet, pubblicato sulla propria pagina, il Paris Saint - Germain ha comunicato di avere ceduto Mauro. Il centravanti argentino, ex Inter e Sampdoria, ieri sera è sbarcato a Istanbul, oggi è stato sottoposto alle visite ...Commenta per primo Maurolascia il PSG e passa al Galatasaray. Nella giornata di ieri l'attaccante argentino ha ... Adesso è, come comunicato dai francesi con una nota. LE PAROLE - 'Sono ...Icardi stipendio Galatasaray - L'ex capitano dell'Inter si trasferisce in prestito al Galatasary dal Paris Saint Germanin ...Dopo essersi svincolato dal Napoli il 1° luglio, il terzino francese riparte dalla Turchia. Contratto annuale con l'Ankaragücü ...