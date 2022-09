Ucraina ultime notizie. Kiev: 2 operatori Zaporizhzhia picchiati a morte dai russi (Di venerdì 9 settembre 2022) Le forze russe che da inizio marzo controllano la centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno ucciso 2 dipendenti ucraini dell’impianto e commesso violenze nei confronti di decine di altri lavoratori. Il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, ha denunciato come la città di Enerhodar, dove vive il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sia completamente senza elettricità a causa di un bombardamento che ha distrutto l’impianto termoelettrico. Per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la guerra sta entrando in una “fase critica” grazie alla controffensiva di Kiev. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 settembre 2022) Le forze russe che da inizio marzo controllano la centrale nucleare dihanno ucciso 2 dipendenti ucraini dell’impianto e commesso violenze nei confronti di decine di altri lavoratori. Il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, ha denunciato come la città di Enerhodar, dove vive il personale della centrale nucleare di, sia completamente senza elettricità a causa di un bombardamento che ha distrutto l’impianto termoelettrico. Per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la guerra sta entrando in una “fase critica” grazie alla controffensiva di

