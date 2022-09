fattoquotidiano : ?? «Toni Capuozzo è un eccellente giornalista, scrittore, inviato “contro la guerra” ha criticato l'invio di armi a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Secondo Kiev sono 2,5 milioni le persone deportate in Russia. Dall'inizio dell'invasione, '383 bambini uc… - Agenzia_Ansa : Il viceambasciatore ucraino presso l'Onu ha detto al Consiglio di sicurezza che sono 2,5 milioni le persone deporta… - pleccese : Ucraina, Kiev: “Nel Kherson Russia usa civili come scudi umani” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Ucraina, Kiev: “Nel Kherson Russia usa civili come scudi umani” ??Leggi di più su -

... secondo fonti Telegram non confermate né dané da Mosca , l'area circostante può dirsi già in mano. Le truppe disono arrivate anche a Shevhenskove , un comune di più modeste ...L'sta facendo "progressi concreti e tangibili" nella sua controffensiva contro le truppe ...affermato di non poter prevedere "dove andrà e fino a che punto arriverà" la controffensiva di, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 197 I russi usano la popolazione locale come scudo umano in alcune zone della regione di Kherson (sud): lo rende noto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, come riporta… Leggi ...Civili usati come 'scudi umani' dalla Russia in alcune aree della regione di Kherson. A sostenerlo è lo Stato maggiore dell'Ucraina che, nell'ultimo bollettino diffuso su Facebook, parla di altri 650 ...