Ucraina | Kiev | “Nel Kherson Russia usa civili come scudi umani”

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – civili usati come 'scudi umani' dalla Russia in alcune aree della regione di Kherson. A sostenerlo è lo Stato maggiore dell'Ucraina che, nell'ultimo bollettino diffuso su Facebook, parla di altri 650 soldati russi uccisi solo ieri, passati più di sei mesi dall'invasione russa. I militari ucraini confermano anche che negli ultimi tre giorni sono riusciti ad avanzare per "50 chilometri" nell'ambito della controffensiva nella regione di Kharkiv. Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, sono 51.900 i caduti tra le fila dei russi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ieri i militari ucraini affermavano di aver ucciso il giorno precedente 640 soldati russi. Secondo il bollettino, dall'inizio del conflitto sono 2.122 i tank ...

