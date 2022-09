Ucraina, il giornalista italiano Mattia Sorbi ferito durante un conflitto a fuoco (Di venerdì 9 settembre 2022) "Cari Amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro” le prime notizie su Mattia Sorbi arrivano da Facebook. Da alcuni giorni si erano perse le tracce del giornalista free lance inviato in Ucraina, adesso sono arrivate le prime sommarie informazioni. Sorbi sarebbe rimasto ferito in un conflitto a fuoco a Kherson. Pertanto è stato soccorso e operato d’urgenza e si trova in un ospedale in mano ai russi. Le condizioni del reporter italiano, sembrano buone. Le autorità italiane stanno facendo il possibile per mantenere i contatti con lui e, soprattutto, per capire come salvaguardare la sua sicurezza. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 settembre 2022) "Cari Amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l'affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro” le prime notizie suarrivano da Facebook. Da alcuni giorni si erano perse le tracce delfree lance inviato in, adesso sono arrivate le prime sommarie informazioni.sarebbe rimastoin una Kherson. Pertanto è stato soccorso e operato d’urgenza e si trova in un ospedale in mano ai russi. Le condizioni del reporter, sembrano buone. Le autorità italiane stanno facendo il possibile per mantenere i contatti con lui e, soprattutto, per capire come salvaguardare la sua sicurezza.

