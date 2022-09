Ucraina: ferito da una mina il reporter italiano Mattia Sorbi. Soccorso dai soldati russi. La Farnesina: “Lo aiuteremo a tornare in Italia” (Di venerdì 9 settembre 2022) E' rimasto ferito durante un servizio in prima linea, Mattia Sorbi, 43 anni, giornalista free lance impegnato in Ucraina, apparso anche in alcuni servizi Rai. L'esplosione di una mina che ha investito l'auto su cui viaggiava per raccontare la controffensiva dell'esercito di Kiev nel sud dell'Ucraina l'ha ferito al fronte di Kherson L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) E' rimastodurante un servizio in prima linea,, 43 anni, giornalista free lance impegnato in, apparso anche in alcuni servizi Rai. L'esplosione di unache ha investito l'auto su cui viaggiava per raccontare la controffensiva dell'esercito di Kiev nel sud dell'l'haal fronte di Kherson L'articolo proviene da Firenze Post.

EnricoLetta : Un grande in bocca al lupo al giornalista Mattia #Sorbi ferito oggi in Ucraina. - Agenzia_Ansa : Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. La Farnesina ha riferito all'ANSA di es… - Agenzia_Ansa : 'Cari amici, grazie per la vostra solidarietà. Sto bene e sono al sicuro ma le difficoltà di comunicazione mi hann… - cristinapasque : RT @Moonlightshad1: Sorbi è stato ferito da una mina ucraina e soccorso dall'esercito russo. Ma Letta questo non ve lo dice. - LiberoFreedom : RT @agambella: Il giornalista Mattia Sorbi è rimasto ferito in #Ucraina sul fronte di Cherson durante un conflitto a fuoco ed è attualmente… -