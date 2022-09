Ucraina: Di Maio, 'Farnesina segue caso Sorbi, massima attenzione per reporter ferito' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Il caso di Mattia Sorbi, il giornalista italiano freelance ferito in Ucraina, "la Farnesina lo sta seguendo dalla prima ora, anche in coordinamento con la nostra Intelligence. Seguiamo con molta attenzione anche il suo stato di salute". Lo afferma il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, ospite de L'Aria che tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Ildi Mattia, il giornalista italiano freelancein, "lalo stando dalla prima ora, anche in coordinamento con la nostra Intelligence. Seguiamo con moltaanche il suo stato di salute". Lo afferma il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di, ospite de L'Aria che tira su La7.

Enzo51387079 : Di Maio il PNRR ottenuto da Conte dato da amministrare a Draghi, se Draghi diventava PdR lurido verme chi avrebbe… - Enzo51387079 : Di Maio non ci sono soldi in aiuto agli italiani ma i soldi per armi e soldi a l'Ucraina li avete trovati. Vile tra… - tempoweb : Invece della pace ha pensato al partitino, #Conte lapida #DiMaio: 'Fa impressione' #drittoerovescio… - ninabecks1 : RT @aldotorchiaro: Rivelazione al @Riformista del braccio destro di Di Maio, sen. @enzopresutto_ . Svela asse tra Conte e Salvini per far c… - Anna302478978 : @alessandro613 Per costui anche l'Ucraina faceva parte dell'Unione Europea Se questo è un ministro ?? -