Ucraina, blackout a Zaporizhzhia. Timori per la sicurezza della centrale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il blackout che si è verificato oggi a Energodar, la cittadina che ospita la centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia , " compromette la sicurezza delle operazioni ". Lo afferma l' Aiea , che ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilche si è verificato oggi a Energodar, la cittadina che ospita lanuclearedi, " compromette ladelle operazioni ". Lo afferma l' Aiea , che ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inacce… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inaccettabil… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inaccettabil… - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inaccettabil… - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inaccettabil… -