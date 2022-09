Tutti pazzi per Kvaratskhelia: premio speciale per il georgiano! (Di venerdì 9 settembre 2022) La nuova stagione del Napoli, dopo un mercato di rifondazione della rosa, è cominciata con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 apparizioni ufficiali. Il buon avvio degli azzurri ha come protagonista indiscusso Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano arrivato durante la sessione di mercato appena conclusasi. FOTO: GETTY – Kvaratskhelia-Napoli A testimonianza del suo straripante impatto sul campionato, il talentino georgiano è stato nominato, dalla Lega Serie A, come“ Player of the Month” del mese di Agosto. Kvaratskhelia, che ha messo a referto ben 4 gol e 2 assist nelle prime 5 giornate, ha vinto il premio a discapito di nomi importanti, quali Dybala, Vlahovic, Lautaro Martinez e Teun Koopmeiners. L‘esterno classe 2001, anche quando non ha timbrato il cartellino, si è reso protagonista con giocate di assoluto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) La nuova stagione del Napoli, dopo un mercato di rifondazione della rosa, è cominciata con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 apparizioni ufficiali. Il buon avvio degli azzurri ha come protagonista indiscusso Kvicha, esterno georgiano arrivato durante la sessione di mercato appena conclusasi. FOTO: GETTY –-Napoli A testimonianza del suo straripante impatto sul campionato, il talentino georgiano è stato nominato, dalla Lega Serie A, come“ Player of the Month” del mese di Agosto., che ha messo a referto ben 4 gol e 2 assist nelle prime 5 giornate, ha vinto ila discapito di nomi importanti, quali Dybala, Vlahovic, Lautaro Martinez e Teun Koopmeiners. L‘esterno classe 2001, anche quando non ha timbrato il cartellino, si è reso protagonista con giocate di assoluto ...

