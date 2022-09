NovaraToday : Verbania, ruba le lenzuola dall'hotel e aggredisce la titolare: arrestato - inews__24 : Turista ruba motoscafo a Venezia: “Ho il biglietto” - Giacinto_Bruno : Ruba motoscafo taxi e sfreccia in Canal Grande, turista fermato dopo inseguimento: “Ho il biglietto” - zeroinamore : vabbè l'importante è che fosse regolarmente provvisto di codice qr - GT14581438 : RT @Corriere: Venezia, turista ruba un taxi motoscafo in aeroporto e sfreccia sul Canal Grande -

Il- ha fatto notare la municipale - ha corso tra l'altro un grosso rischio, perchè nel periodo in cui era alto l'allarme terrorismo una simile bravata avrebbe potuto avere un esito ben più ...motoscafo - taxi e va dall'aeroporto di Tessera a Venezia Protagonista unaffetto da squilibrio mentale, noto alle forze dell'ordine per altri episodi in città. L'uomo, che aveva ...Un turista belga ha rubato un motoscafo-taxi all'altezza dell'aeroporto di Venezia e si è diretto verso il centro. Fermato sul Canal Grande ...Un turista belga, pare con problemi mentali, ha scatenato il panico a Venezia dopo aver rubato un motoscafo taxi per sfrecciare dall'aeroporto di Tessera al centro ...