Turchia-Francia domani in tv: orario e diretta streaming ottavi di finale Europei 2022 basket (Di venerdì 9 settembre 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Turchia-Francia, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. A sfidarsi sono la seconda classificata del girone A contro la terza del girone B, con la seconda favorita, almeno sulla carta, dopo aver concluso il proprio gruppone appena alle spalle di Slovenia e Germania. La palla a due della partita è prevista alle ore 12:00 di sabato 10 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

