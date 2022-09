Truffa del lavoro, attenzione all’offerta: potreste perdere tutto (Di venerdì 9 settembre 2022) Fonte Foto CanvaLa rete ha dato tanti vantaggi ma anche molti lati oscuri. Tra questi c’è la Truffa del lavoro. In questa situazione bisogna prestare particolare attenzione all’offerta. Vediamo insieme come difendersi. Non sempre quando siamo in rete l’attenzione è alta. In alcune situazioni possiamo commettere qualche errore che ci porta ad un tranello architettato. Questo può palesarsi anche come Truffa del lavoro. Quello che i cybercriminali fanno, dunque, è cercare di prendere i dati sensibili della vittima. Fonte Foto CanvaCon l’evoluzione del mondo del web, sono nate tantissime truffe. Ora, quindi, non bisogna stare attenti solo nell’ambito del reale ma anche del virtuale. Insomma, l’attenzione deve essere sempre alta. Come ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 settembre 2022) Fonte Foto CanvaLa rete ha dato tanti vantaggi ma anche molti lati oscuri. Tra questi c’è ladel. In questa situazione bisogna prestare particolare. Vediamo insieme come difendersi. Non sempre quando siamo in rete l’è alta. In alcune situazioni possiamo commettere qualche errore che ci porta ad un tranello architettato. Questo può palesarsi anche comedel. Quello che i cybercriminali fanno, dunque, è cercare di prendere i dati sensibili della vittima. Fonte Foto CanvaCon l’evoluzione del mondo del web, sono nate tantissime truffe. Ora, quindi, non bisogna stare attenti solo nell’ambito del reale ma anche del virtuale. Insomma, l’deve essere sempre alta. Come ...

marattin : In un paese normale, un partito - la @LegaSalvini - che mette in piedi una truffa elettorale del genere, si scusa,… - fattoquotidiano : Una truffa che avrebbe fatto risparmiare sul costo del personale circa 38,9 milioni di euro - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Il raggiro di cui è stata vittima una donna di Mestre ha riacceso l'attenzione sulla cosiddetta truffa del finto sms, spess… - BolettiMassimo : RT @fabiorampelli: E' altrettanto necessario disallineare il prezzo del gas da quello dell'energia il cui prezzo è costituito in quota part… - monikindaaaa : Residenze nel garage, omissioni, falsi: stanati nuovi furbetti del reddito -