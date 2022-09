Treni | oggi 9 settembre sciopero dalle 9 alle 17 Le frecce e i regionali | ecco quelli cancellati I sindacati | troppa violenza a bordo dei mezzi

(Di venerdì 9 settembre 2022) Otto ore diper macchinisti e capitreno. Nella giornata di, venerdì 9, il personale di guida e diditalia, Italo e degli altri operatori ferroviari incrocia le braccia17. La protesta è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa e potrebbe portare a cancellazioni o variazioni degli itinerari. Loè stato proclamato per problemi legati alla sicurezza dei lavoratori che viaggiano adei convogli: ichiedono l’introduzione di misure per contrastare lasuidi trasporto. Per quanto riguardatalia, l’azienda fa sapere con ...

ammaiFiamma : A Acilia direzione Roma oggi treni 9.47, 9.55, 10.11 #metromare #romalido Questa costante rimodulazione a orari se… - misiagentiles : RT @repubblica: Treni, sciopero oggi fino alle 17: previste cancellazioni per Frecce, regionali e Intercity. L'elenco dei treni garantiti h… - misiagentiles : RT @direpuntoit: Venerdì nero per i trasporti. Macchinisti e capitreno incrociano le braccia: oggi #sciopero di 8 ore. - UGLConf : Su @veritaeaffari @repubblica @ilmessaggeroit @gazzettasporte , Contro le aggressioni oggi lo sciopero del personal… - lillidamicis : Dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre, possibili ripercussioni anche oltre l’orario di termine dello sciopero, inv… -

... Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa contro i recenti episodi di aggressione al personale in servizio sui, per chiedere delle misure di sicurezza . "A tutt', ...Disagi per i viaggiatori, 9 settembre, per lo sciopero deiindetto da Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper per protestare contro le continue aggressioni al personale. Macchinisti e capitreno incroceranno le ...Gli italiani il 25 settembre saranno chiamati alle urne, ma chi vive lontano dal Comune di residenza non deve temere: potrà ritornare e viaggiare in treno con delle tariffe agevolate, proprio in ...Tutto si è risolto in poco meno di un'ora grazie all'azione tempestiva dei dipendenti delle stazioni di Colleferro e di Cassino, che la mamma ha poi ringraziato calorosamente. Spiacevole sequenza di f ...