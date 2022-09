“Tracciati in volo” | la mostra fotografica di Mario Albergati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 settembre 2022) Bergamo. Osservare il paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo da un punto di vista insolito, dall’alto e in perpendicolare al terreno, mi permette di ampliare i limiti della visione ottica e mentale e scoprire nuovi e inaspettati aspetti estetici e simbolici dell’ambiente naturale. L’immagine, delimitata dal campo fotografico, assume caratteristiche nuove in forza del linguaggio dei Segni, delle Superfici colorate e della Composizione dello spazio. I Solchidall’aratro, le linee della semina e delle coltivazioni, il limite dei fossati, sentieri e strade, i colori delle stagioni sono l’oggetto della mia indagine, ma l’esito è una ricerca sui concetti di Ordine, Equilibrio, Armonia, dove la Figurazione si evolve, man mano, in Astrazione., nato a Bergamo, dopo aver terminato gli ...