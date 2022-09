Tozluyaka trama puntata 11 dell’11 Settembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver capito che Kenan è innocente, per Cemre stanno arrivando giorni più difficili. Qualcuno ha creato un nuovo gioco e questa volta tocca a Cemre avere paura. Eventi recenti e sospetti su Cemre portano a nuove alleanze. L’obiettivo è lo stesso, ma i compagni sono diversi per il popolo di. In questo gioco L'articolo proviene da MediaTurkey.