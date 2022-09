Toronto, Insigne non si allena per problemi familiari. Criscito vicino per sostenerlo (Di venerdì 9 settembre 2022) Lorenzo Insigne non si è allenato con il Toronto. Il club con una dichiarazione ha fatto sapere che il giocatore ha un problema personale. La squadra canadese che milita in MLS sta preparando la delicata sfida con l’Atalanta United e sta inseguendo la posizione per disputare i playoff per aggiudicarsi il titolo. “Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo” questo quanto fatto sapere dal Toronto. Ovviamente non si entra nello specifico nei problemi di Lorenzo Insigne che devono restare personali. Ovviamente si spera che si possano risolvere nel più breve ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Lorenzonon si èto con il. Il club con una dichiarazione ha fatto sapere che il giocatore ha un problema personale. La squadra canadese che milita in MLS sta preparando la delicata sfida con l’Atalanta United e sta inseguendo la posizione per disputare i playoff per aggiudicarsi il titolo. “Lorenzosta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenicoè rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia, non rilasceremo più commenti su questo” questo quanto fatto sapere dal. Ovviamente non si entra nello specifico neidi Lorenzoche devono restare personali. Ovviamente si spera che si possano risolvere nel più breve ...

