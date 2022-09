Tornado, temporali e cicloni: meteo impazzito in Italia. Le previsioni (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Ex-uragani ed enormi cicloni, l’Europa continua ad essere minacciata da situazioni meteo estreme. In questo momento, la scena meteorologica del continente risente della presenza dell’enorme ciclone irlandese che, dopo una settimana di semi-stazionarietà, ha deciso di muoversi verso Est portando maltempo sull’Europa Centrale poi anche sull’Italia con temporali, Tornado ed alluvioni. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il continente risentirà dell’arrivo di 2 ex-uragani atlantici: il primo, Danielle, già da domani punterà verso la Galizia; il secondo, Earl, da metà della prossima settimana potrebbe portare forte maltempo verso l’Italia. Va detto, per essere precisi, che l’influenza degli ex-uragani atlantici è quasi sempre maggiore sull’Europa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Ex-uragani ed enormi, l’Europa continua ad essere minacciata da situazioniestreme. In questo momento, la scenarologica del continente risente della presenza dell’enorme ciclone irlandese che, dopo una settimana di semi-stazionarietà, ha deciso di muoversi verso Est portando maltempo sull’Europa Centrale poi anche sull’coned alluvioni. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il continente risentirà dell’arrivo di 2 ex-uragani atlantici: il primo, Danielle, già da domani punterà verso la Galizia; il secondo, Earl, da metà della prossima settimana potrebbe portare forte maltempo verso l’. Va detto, per essere precisi, che l’influenza degli ex-uragani atlantici è quasi sempre maggiore sull’Europa ...

