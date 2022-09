Torna Michael Weatherly in NCIS 20 dopo la fine di Bull? Risponde lo showrunner della serie (Di venerdì 9 settembre 2022) L’avventura di Michael Weatherly in NCIS si è conclusa al termine della stagione 13, con un finale agrodolce per il personaggio, ma ora che l’attore libero da impegni professionali dopo la conclusione della serie Bull, in molti sperano di rivederlo nei panni di Tony DiNozzo a Washington. Soprattutto i fan storici, che non hanno mai smesso di sperare in un’apparizione dei veterani dello show, anche solo come guest star. In effetti è già accaduto con Cote de Pablo nei panni di Ziva David, dunque nulla esclude, sulla carta, che possa palesarsi anche l’ex agente DiNozzo. Un ritorno di Michael Weatherly in NCIS 20 al momento resta solo ipotetico, anche se la conclusione di Bull ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) L’avventura diinsi è conclusa al terminestagione 13, con un finale agrodolce per il personaggio, ma ora che l’attore libero da impegni professionalila conclusione, in molti sperano di rivederlo nei panni di Tony DiNozzo a Washington. Soprattutto i fan storici, che non hanno mai smesso di sperare in un’apparizione dei veterani dello show, anche solo come guest star. In effetti è già accaduto con Cote de Pablo nei panni di Ziva David, dunque nulla esclude, sulla carta, che possa palesarsi anche l’ex agente DiNozzo. Un ritorno diin20 al momento resta solo ipotetico, anche se la conclusione di...

