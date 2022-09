Torino | Ricci | «Dimostrato di essere una squadra preparata Io devo fare di più»

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il centrocampista delha parlato dell’ottimo inizio di stagione dellagranata Samuele, regista del, in una intervista ai microfoni di DAZN ha parlato dell’ottimo inizio di stagione dellagranata. INIZIO – «Alsono arrivati degli ottimi giocatori, penso che con i nuovi acquisti la nostra rosa si sia arricchita. In queste prime giornate abbiamo fatto delle buonissime prestazioni, sia in casa sia in trasferta. Penso che abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto vedere sul campo che siamo unamolto, che sa quello che deveanche grazie a come ci allena il mister tutti i giorni». OBIETTIVI – «Mi sono fissato qualche obiettivo, mi sono detto ...

Samuele Ricci dopo le prime giornate fa un primo bilancio. "Ci sono tantissime squadre che possono ... sono arrivati degli ottimi giocatori anche al Torino. La Serie A è un campionato difficile, quest'..." "Tantissime squadre lottano per stare in alto - dice il centrocampista ai microfoni di Dazn - e noi dobbiamo continuare così: non serve ..."