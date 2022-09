Torino, Juric lavora in smart ma a San Siro vuole esserci (Di venerdì 9 settembre 2022) Costretto a casa dalla polmonite, Juric lavora con il suo staff in video chiamata: a San Siro vuole esserci Costretto a casa dalla polmonite, Juric lavora con il suo staff in video chiamata: a San Siro vuole esserci al fianco del suo Torino. Il tecnico non vuole mancare alla super sfida e sta già valutando alcune situazioni tattiche per contrastare la qualità dell’Inter e bloccarne i punti di forza. Le soluzioni granata per provare il colpaccio contro i nerazzurri non in un ottimo momento. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Costretto a casa dalla polmonite,con il suo staff in video chiamata: a SanCostretto a casa dalla polmonite,con il suo staff in video chiamata: a Sanal fianco del suo. Il tecnico nonmancare alla super sfida e sta già valutando alcune situazioni tattiche per contrastare la qualità dell’Inter e bloccarne i punti di forza. Le soluzioni granata per provare il colpaccio contro i nerazzurri non in un ottimo momento. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

