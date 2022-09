Tomaso Trussardi | nuovo amore dopo l' addio a Michelle Hunziker | ecco chi è la sua presunta nuova fiamma

Gazzettino : Tomaso Trussardi volta pagina dopo Michelle Hunziker, nuovo amore in vista? Lei è una delle donne d'affari piu' inf… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Tomaso Trussardi si fa distrarre da una bella manager sullo yacht #tomasotrussardi - MediasetTgcom24 : Tomaso Trussardi si fa distrarre da una bella manager sullo yacht #tomasotrussardi - 361_magazine : Tomaso Trussardi nuova fiamma? Ecco con chi è stato fotografato l'ex marito di Michelle Hunziker su uno yacht a lar… - IsaeChia : Tomaso Trussardi ha un nuovo amore dopo Michelle Hunziker? Ecco con chi è stato paparazzato (Foto) -

nuovo amore dopo la Hunziker A conferma di questo, arrivano le paparazzate di Diva e Donna che hanno 'beccato'su uno yatch, a largo delle acque della Costiera Amalfitana, ...Negli ultimi tempi si era ipotizzato un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e. La conduttrice avrebbe voluto ricucire il suo rapporto con l'ex marito, dopo aver chiuso la storia con Giovanni Angiolini. Ma non c'è nulla da fare. Come confermato anche dagli ...Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è definitivamente finita, nessun ritorno di fiamma. Dopo la comunicazione ufficiale delle separazione e dopo le foto della conduttrice con Giovanni Angiolini ...Tomaso Trussardi non è riuscito a perdonare Michelle Hunziker: avrebbe un nuovo flirt, l’imprenditrice inglese Ruzwana Bashir ...