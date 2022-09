Tiziano Ferro pubblica il nuovo inedito “La vita splendida”: i dettagli del live del TZN 2023 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tiziano Ferro pubblica il suo nuovo inedito che si intitola “La vita splendida”: ecco i dettagli del live del TZN 2023 Milano, 9 settembre 2022. Si intitola “LA vita splendida” l’atteso singolo inedito di Tiziano Ferro disponibile da oggi in tutti gli store digitali (https://Tiziano.lnk.to/lvs) e per la programmazione radiofonica. “LA vita splendida” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene. “La vita ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022)il suoche si intitola “La”: ecco ideldel TZNMilano, 9 settembre 2022. Si intitola “LA” l’atteso singolodidisponibile da oggi in tutti gli store digitali (https://.lnk.to/lvs) e per la programmazione radiofonica. “LA” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano conper il suo ritorno alle scene. “La...

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - mustntrunaw4y : Recuperato ora il nuovo singolo di Tiziano Ferro, ma è semplicemente PAZZO io sono devastata - ProgressistaIMB : RT @ProgressistaIMB: La figlia Margherita di soli 9 mesi di Tiziano Ferro commuove il mondo in una diretta social e pronuncia la sua prima… - Angelin10576275 : Amati più che puoi e poi amati come vuoi, e lascia stare chi ti punta sempre il dito. Tiziano Ferro sei certezza. ?? - radiostereo103 : Musica: Tiziano Ferro, nuovo disco e concerto a Messina il 4 luglio 2023 - -