**Titoli Stato: collocati 7 mld Bot a un anno, rendimento vola a 2,091%** (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. - (Adnkronos) - Continua la corsa al rialzo dei titoli di Stato: infatti nell'asta con cui il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Bot a un anno (scadenza 14 settembre 2023) , il rendimento lordo è balzato di 110 punti base al 2,091%. La richiesta è stata per 9,156 miliardi di euro con un rapporto di copertura dell'1,31. A inizio 2022 per i Bot a un anno, il rendimento era negativo intorno a - 0,40%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. - (Adnkronos) - Continua la corsa al rialzo dei titoli di: infatti nell'asta con cui il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Bot a un(scadenza 14 settembre 2023) , illordo è balzato di 110 punti base al 2,091%. La richiesta è stata per 9,156 miliardi di euro con un rapporto di copertura dell'1,31. A inizio 2022 per i Bot a un, ilera negativo intorno a - 0,40%.

