Tiro a volo, Europei 2022: Diana Bacosi quarta, pass olimpici per Gran Bretagna e Germania (Di venerdì 9 settembre 2022) Agli Europei di Tiro a volo, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, venerdì 9 settembre, si è disputata la prima finale, quella dello skeet individuale femminile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, le prime due carte olimpiche (massimo uno per Nazione ad evento): amarezza per l'Italia, che ha solo sfiorato il pass per Parigi 2024. In finale l'oro va alla britannica Amber Hill, la quale supera in una sfida tiratissima e decisa all'ultimo colpo la tedesca Nadine Messerschmidt, sconfitta al termine dei 40 piattelli previsti con lo score di 38-37: entrambe staccano, per i rispettivi Comitati olimpici d'appartenenza, la qualificazione alle Olimpiadi. Medaglia di bronzo per la slovacca Danka Bartekova, fuori in terza posizione a quota 27/30, quarto posto per l'azzurra ...

