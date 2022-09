Tiro a segno | Europei 2022 | i convocati dell’Italia Ci sono Mazzetti e Ceccarello

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) In vista dell’inizio del programma deglidi, che scatteranno martedì 13 settembre, il dado è tratto. In casa Italiastate rese note le convocazioni per le gare di carabina e pistola dalla distanza dei 25m e dei 50m. Ci si gioca le medaglie continentali, ma anche e soprattutto la possibilità di andare a caccia dei primi pass verso le Olimpiadi di Parigi 2024, con due pass in palio (massimo 1 per nazione), in ogni singola gara individuale, per un totale di 8 (2×4).13 i, non mancano le punte: Riccardonella pistola automatica e Sofianella carabina 3 posizioni. Oltre a loro, attenzione anche ad outsider di lusso come Barbara Gambaro e Michele Bernardi nella carabina e Sara ...