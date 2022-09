Tim Music Awards, tutti gli artisti che vedremo sul palco (Di venerdì 9 settembre 2022) Venerdì 9 e sabato 10 settembre torna l’appuntamento con i TIM Music Awards, il format, giunto quest’anno alla sedicesima edizione, condotto in prima serata su Rai1 dalla ormai affiatatissima coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Due serate emozionanti, in compagnia di tanti ospiti, che, nella magica atmosfera di fine estate, premieranno la Musica italiana in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Compito dei presentatori, che per l’undicesimo anno consecutivo si ritrovano insieme al timone di queste due serate speciali, quello di conferire agli artisti che di volta in volta calcheranno il palco del tempio della Musica, il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 9 settembre 2022) Venerdì 9 e sabato 10 settembre torna l’appuntamento con i TIM, il format, giunto quest’anno alla sedicesima edizione, condotto in prima serata su Rai1 dalla ormai affiatatissima coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Due serate emozionanti, in compagnia di tanti ospiti, che, nella magica atmosfera di fine estate, premieranno laa italiana in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Compito dei presentatori, che per l’undicesimo anno consecutivo si ritrovano insieme al timone di queste due serate speciali, quello di conferire agliche di volta in volta calcheranno ildel tempio dellaa, il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ...

NekOfficial : ???? Giovedì 8 settembre condurrò con Carolina di Domenico dall’Arena di Verona “Speciale Tim Music Awards - DALLA RA… - globalistIT : - dpdupsp : RT @Bimba_sperduta: oggi si vive in funzione di Niccolò ai Tim music awards - moondie_as : domani quindi dovrò seguire la premiazione di carola a capri,luigi al tim music award e il milan tutto ciò in contemporanea here we go again - SerieTvserie : TIM Music Awards 2022, venerdì 9 e sabato 10 settembre su Rai 1, in diretta: anticipazioni e ospiti -