Ti ricordi… Nando Orsi | nella storia della Lazio per scelta | “Non si tifa questa squadra perché vince | ma perché ce l’hai dentro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) La solitudine dei numeri primi, già: prendi un portiere, mettigli accanto il titolo del libro ebello e che raccontato. Ma le storie che piacciono da queste parti spesso sono piccole, lontane da gloria e lustrini ma non per questo banali, anzi. E allora da La solitudine dei numeri primi si scende, si va oltre gli undici del campo a raccontare i dodicesimi: quelli che appaiono poco ma poi diventano fondamentali più degli altri, colonne portanti di unaè uno dei “dodicesimi” per eccellenza: di quelli che scelgono unae di farne parte sempre, a prescindere da tutto il resto. Ladicoincide con quella recente: 17 anni in biancoceleste a difenderla, quella ...