Thiago Motta | il Bologna per diventare “grande”

(Di venerdì 9 settembre 2022)sarà il successo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del: l’occasione di dare una svolta alla sua carriera Ritorna dunque in panchina un personaggio complesso e istrionico qual è, nuovo allenatore del. Dopo la separazione da Sinisa Mihajlovic, il club felsineo ha scelto il suo nuovo condottiero non prima di aver incassato il rifiuto di Roberto De Zerbi. Una decisione, quella di puntare sull’italo-brasiliano, tutto sommato in linea con l’ambizione della proprietà Saputo che necessitava di una sterzata per ritrovare entusiasmo e donare nuova linfa a un progetto che attende il salto di qualità in direzione Europa già da qualche anno. Un’ambizione che coltiva lo stesso, giunto a un passo ...

marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - DiMarzio : #Bologna I Accordo trovato con #ThiagoMotta - DiMarzio : #Calciomercato, @Bolognafc1909 | Ai dettagli l'accordo con #ThiagoMotta - Nutizieri : Bologna, è Thiago Motta il nuovo allenatore al posto di Mihajlovic - serieB123 : Thiago Motta al Bologna: il sì dopo i rifiuti di Mihajlovic alle dimissioni e di De Zerbi al subentro… -

Un sorpasso improvviso e decisivo che porta a un'ufficialità ormai imminente : il brasilianosarà il nuovo allenatore del Bologna al posto di Sinisa Mihajlovic. L'annuncio è previsto per oggi, dopo gli ulteriori contatti avvenuti nelle ultime ore e una volta limati gli ultimi ..., salvo clamorose sorprese, sarà il nuovo allenatore del Bologna in questa stagione, salvo clamorose sorprese, sarà il nuovo allenatore del Bologna in questa stagione. Secondo ...Il Bologna aveva chiesto a Sinisa Mihajlovic di dimettersi (lo avrebbe pagato lo stesso fino a fine contratto), per avere il sì di De Zerbi: ma il tecnico serbo si è rifiutato e poi è seguito il no de ...Il brasiliano Thiago Motta è il nuovo tecnico dei rossoblù. L’arrivo in città è previsto tra venerdì 9 e sabato 10 settembre. Domenica seguirà il match tra Bologna e Fiorentina ma senza andare al Dall ...