The Crown: sospese le riprese «in segno di rispetto» (ma la quinta stagione uscirà sempre a novembre) (Di venerdì 9 settembre 2022) Poche ore dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta, lo showrunner di The Crown ha spiegato che le riprese della sesta e ultima stagione della serie saranno sospese. Ma non è finita qui Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) Poche ore dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta, lo showrunner di Theha spiegato che ledella sesta e ultimadella serie saranno. Ma non è finita qui

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - fanpage : Netflix sospende le riprese di #TheCrown6 dopo la morte della #ReginaElisabetta #QueenElizabeth - veclercs : comunque visto che the crown è in tendenza ovunque vorrei sottolineare la loro bravura nel castare gli attori perch… - LColpisce : RT @trash_italiano: Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il cre… - _wandervlust : Ma vi pagano per essere fan della famiglia reale? Vi ricordo che non è una serie tv distinguete The crown dalla realtà -