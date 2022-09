The Crown 6, Netflix ferma le riprese dopo la morte della Regina Elisabetta: cosa succede ora (Di venerdì 9 settembre 2022) The Crown. La morte della Regina Elisabetta ha già iniziato a cambiare le sorti della nostra storia contemporanea, ma non solo. Un avvenimento che segna certamente la fine di un’epoca e la messa in moto di un’altra. Ma le cose non cambiano solamente nel mondo reale, anche nella finzione cinematografica l’avvenimento ha generato uno scossone che comporterà certamente dei cambiamenti. The Crown 6: stop alle riprese dopo la morte della Regina Come molti sanno, tra gli innumerevoli racconti che hanno portato la Royal Family sul grande e piccolo schermo, spicca senza dubbio la produzione di The Crown, la serie Netflix di successo creata da Peter Morgan e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) The. Laha già iniziato a cambiare le sortinostra storia contemporanea, ma non solo. Un avvenimento che segna certamente la fine di un’epoca e la messa in moto di un’altra. Ma le cose non cambiano solamente nel mondo reale, anche nella finzione cinematografica l’avvenimento ha generato uno scossone che comporterà certamente dei cambiamenti. The6: stop allelaCome molti sanno, tra gli innumerevoli racconti che hanno portato la Royal Family sul grande e piccolo schermo, spicca senza dubbio la produzione di The, la seriedi successo creata da Peter Morgan e ...

