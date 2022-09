The Crown 6: la lavorazione in pausa dopo la morte della Regina Elisabetta? (Di venerdì 9 settembre 2022) dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, deceduta ieri a Balmoral a 96 anni, circola voce che la lavorazione di The Crown 6 sarà sospesa. dopo la morte della Regina Elisabetta, la sesta stagione della serie Netflix The Crown, attualmente in lavorazione in Inghilterra, potrebbe entrare in pausa. La conferma a Variety da fonti vicine al creatore della serie Peter Morgan, anche se Netflix non ha ancora diffuso alcun annuncio ufficiale. Il tardo pomeriggio di ieri è stato funestato dall'annuncio della morte della Regina Elisabetta, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022)la scomparsa, deceduta ieri a Balmoral a 96 anni, circola voce che ladi The6 sarà sospesa.la, la sesta stagioneserie Netflix The, attualmente inin Inghilterra, potrebbe entrare in. La conferma a Variety da fonti vicine al creatoreserie Peter Morgan, anche se Netflix non ha ancora diffuso alcun annuncio ufficiale. Il tardo pomeriggio di ieri è stato funestato dall'annuncio, ...

