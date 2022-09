Tetto al prezzo del gas: non c’è l’accordo tra i leader europei, decisione rinviata a ottobre (Di venerdì 9 settembre 2022) I Ministri dell’Energia europei sono riuniti a Bruxelles oggi, venerdì 9 settembre, per discutere della crisi energetica e per fare fronte unito dinanzi alla Russia. Nonostante l’incontro sia stato chiamato per l’emergenza dei prezzi, non si discuterà del Tetto al prezzo del gas. L'”elefante nella stanza”, secondo alcuni alti funzionari, non sarà menzionato perché ancora divisivo tra i paesi Ue. Un’indecisione che costerà ancora un mese di bollette al rialzo agli europei, visto che il prossimo summit è previsto a ottobre. La proposta del “price cap” è stata presentata dalla presidente della Commissione Von der Leyen nel suo pacchetto di misure. La sua idea è di applicare il Tetto solo al gas russo, che oggi costituisce il 9% delle importazioni europee, ma non convince ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) I Ministri dell’Energiasono riuniti a Bruxelles oggi, venerdì 9 settembre, per discutere della crisi energetica e per fare fronte unito dinanzi alla Russia. Nonostante l’incontro sia stato chiamato per l’emergenza dei prezzi, non si discuterà delaldel gas. L'”elefante nella stanza”, secondo alcuni alti funzionari, non sarà menzionato perché ancora divisivo tra i paesi Ue. Un’inche costerà ancora un mese di bollette al rialzo agli, visto che il prossimo summit è previsto a. La proposta del “price cap” è stata presentata dalla presidente della Commissione Von der Leyen nel suo pacchetto di misure. La sua idea è di applicare ilsolo al gas russo, che oggi costituisce il 9% delle importazioni europee, ma non convince ...

gparagone : Che senso ha di parlare di tetto al prezzo del #gas mentre gli speculatori sono liberi di fare quello che vogliono?… - gparagone : Vi accorgete che la #UE non vuole fare il tetto al prezzo del gas. Non ci voleva Einstein per capirlo. L’unica ve… - DantiNicola : L'opposizione più esplicita a un tetto europeo al prezzo del gas arriva dall'Ungheria. Gli amici di Meloni e Salvin… - Achille1966 : RT @gparagone: Vi accorgete che la #UE non vuole fare il tetto al prezzo del gas. Non ci voleva Einstein per capirlo. L’unica vera notizi… - albealias : @GianniLilly Lei vada a chiedere il tetto sul prezzo del prosciutto, se ci riesce... -