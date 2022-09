Test Aguzza la Vista | Hai una vista da aquila? Dimostralo adesso

Leggi su ck12

(Di venerdì 9 settembre 2022) Credi di avere unada? Sei nel posto giusto per dimostrarlo, vediamo se sarai in grado di risolvere questolaCK 12 08 09 22 (Brightside screenshot)Se ti piacciono ilasei nel posto giusto! Vediamo insieme come te la caverai. Procurati immediatamente un timer, poiché dovrai cronometrarti per vedere quale livello raggiungerai. Ilasono spesso a tempo limitato, ma in questo caso sarai tu aare quanto tempo impiegherai per risolverlo. Nelle riviste di enigmistiche sono presenti questi giochetti, spesso con ...