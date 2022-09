Terrore al supermercato | un uomo tira fuori una pistola | denunciato

(Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di paura ad Avezzano, in provincia di L’Aquila, dove unha minacciato gli altri clienti di uncon una. I carabinieri sono prontamente intervenuti e hanno preso i provvedimenti necessari contro l’unaalÈ successo alla Lidl di Avezzano, che si trova in via XX Settembre. Un, G. M., di 48 anni, ha estratto unaminacciando altri clienti che non rispettavano la fila. Sembra che ci fosse una rissa tra clienti che volevano accaparrarsi un prodotto scontato: un avvitatore. Così un, guardia giurata, ha deciso di riportare ordine nelimpaurendo i clienti con una ...

Dan_skorpio87 : RT @loveandthecity_: Mi ricordo durante il lockdown facevamo file di ore fuori dal supermercato col terrore di aver dimenticato qualcosa e… - loveandthecity_ : Mi ricordo durante il lockdown facevamo file di ore fuori dal supermercato col terrore di aver dimenticato qualcosa… - CorriereCitta : Terrore nel supermercato: entra armato di 3 coltelli e semina il panico tra i clienti (FOTO e VIDEO) - EraldoFR : Usa, ruba aereo e minaccia di schiantarsi contro supermercato: terrore in Mississippi – Il Tempo… - domenicosabell1 : RT @tempoweb: Ruba #aereo e minaccia di schiantarsi contro supermercato: terrore in #Mississippi #Tupelo #usa #video #3settembre #iltempoqu… -

ilmessaggero.it

... carica di archi, amplifica il, anche se Julia non ha molte prove a sostegno della sua affermazione di essere inseguita da quest'uomo al cinema o al. C'è una nota di ...Memorabili i titoli di coda, piccolo musical ipnotico dove iltraboccante di parole, ... al disagio per l'incertezza del suo posto nel mondo e alche forse questo posto, per i ... Terrore al supermarket: sfodera la pistola per far rispettare la fila Per accaparrarsi le offerte del giorno a numero limitato del supermercato, gli altri clienti lo avrebbero scavalcato nella fila e, allora, lui tira fuori la pistola e minaccia tutti.Alcuni giorni fa nel parcheggio all'esterno del Bennet di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza, un uomo di 38 anni di Ceriano Laghetto, incensurato, in preda alle allucinazioni, ...