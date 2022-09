Tennis, quando torna in campo Jannik Sinner? Coppa Davis, poi il calendario dei tornei successivi (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiuso il capitolo US Open, per Jannik Sinner si apre il finale di stagione con i mesi di settembre ed ottobre che andranno a determinare gli impegni di novembre: si torna in campo già la prossima settimana con la fase a gironi di Coppa Davis a fare da preludio alla fase ad eliminazione diretta di Malaga. Poi si ritorna sul circuito ATP: a fine mese ecco Sofia, in Bulgaria, che evoca dolci ricordi, poi ad inizio ottobre si va a Nur-Sultan, in Kazakistan. Fin qui le certezze, poi è possibile che l’azzurro giochi i tornei che si disputeranno in Italia nella fase centrale di ottobre, a Firenze e Napoli, prima di spostarsi a Vienna, in Austria. Il Masters di Parigi poi chiuderà i conti in chiave Race e definirà i qualificati alle Finals di Torino: qualora ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiuso il capitolo US Open, persi apre il finale di stagione con i mesi di settembre ed ottobre che andranno a determinare gli impegni di novembre: siingià la prossima settimana con la fase a gironi dia fare da preludio alla fase ad eliminazione diretta di Malaga. Poi si risul circuito ATP: a fine mese ecco Sofia, in Bulgaria, che evoca dolci ricordi, poi ad inizio ottobre si va a Nur-Sultan, in Kazakistan. Fin qui le certezze, poi è possibile che l’azzurro giochi iche si disputeranno in Italia nella fase centrale di ottobre, a Firenze e Napoli, prima di spostarsi a Vienna, in Austria. Il Masters di Parigi poi chiuderà i conti in chiave Race e definirà i qualificati alle Finals di Torino: qualora ...

