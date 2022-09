Tennis, Juan Carlos Ferrero: “Alcaraz e Sinner domineranno il circuito nei prossimi dieci anni” (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono state ore molto particolari per Juan Carlos Ferrero, ex n.1 del mondo del Tennis e attuale tecnico di Carlos Alcaraz. L’allenatore iberico è stato testimone di uno degli incontri più belli degli ultimi tempi tra il suo pupillo e Jannik Sinner, valido per i quarti di finale degli US Open. Nella splendida cornice dell’Arthur Ashe a New York, Carlitos è riuscito a imporsi nel quinto set dopo oltre cinque ore di partita. Un match che ha colpito tutti gli appassionati nella convinzione che i due contendenti saranno destinati a incrociarsi nuovamente in futuro per il successo di altri Major. Di questo avviso è anche lo stesso Ferrero: “Non sono sorpreso dal livello di Alcaraz, conosco il livello che ha e quanto lontano ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono state ore molto particolari per, ex n.1 del mondo dele attuale tecnico di. L’allenatore iberico è stato testimone di uno degli incontri più belli degli ultimi tempi tra il suo pupillo e J, valido per i quarti di finale degli US Open. Nella splendida cornice dell’Arthur Ashe a New York, Carlitos è riuscito a imporsi nel quinto set dopo oltre cinque ore di partita. Un match che ha colpito tutti gli appassionati nella convinzione che i due contendenti saranno destinati a incrociarsi nuovamente in futuro per il successo di altri Major. Di questo avviso è anche lo stesso: “Non sono sorpreso dal livello di, conosco il livello che ha e quanto lontano ...

