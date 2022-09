Tennis, addio al maestro Giorgio Röhrich: “Tra i più importanti sportivi della storia bergamasca” (Di venerdì 9 settembre 2022) Bergamo. “Una gloria cittadina. Uno degli sportivi più importanti di tutta la storia bergamasca”. Con queste parole il presidente del Tennis Club Bergamo, Giorgio Berta, ricorda quello che prima di tutto è stato per lui un grande amico: Giorgio Röhrich, il maestro di Tennis scomparso nella tarda serata di giovedì 8 settembre all’età di 81 anni. Pieno di passione e talento, Röhrich è stato innanzitutto un grande giocatore: “Avendo raggiunto le prime dieci posizioni della prima categoria in Italia, ed essendo stato più volte campione mondiale in tutte le categorie over”, ricorda Berta. Poi un maestro esemplare, avendo plasmato intere generazioni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Bergamo. “Una gloria cittadina. Uno deglipiùdi tutta la”. Con queste parole il presidente delClub Bergamo,Berta, ricorda quello che prima di tutto è stato per lui un grande amico:, ildiscomparso nella tarda serata di giovedì 8 settembre all’età di 81 anni. Pieno di passione e talento,è stato innanzitutto un grande giocatore: “Avendo raggiunto le prime dieci posizioniprima categoria in Italia, ed essendo stato più volte campione mondiale in tutte le categorie over”, ricorda Berta. Poi unesemplare, avendo plasmato intere generazioni di ...

