Tempo di pronostici per Venezia 79: chi vincerà il Leone d'Oro? Chi le Coppe Volpi? Qui i nostri preferiti e le previsioni in vista della finale del 10 settembre alle 19 (Di venerdì 9 settembre 2022) Si chiude oggi il concorso alla 79esima Mostra del cinema: è Tempo di pronostici e toto-nomi per il palmarès, da Alice Diop a Martin McDonagh. E segnatevi, soprattutto, No Bears – Gli orsi non esistono di Jafar Panahi: presentato in gara per ultimo e subito balzato in testa alle preferenze. Per le certezze, però, appuntamento sabato 10 alle 19 in diretta su Rai Movie o Raiplay, in streaming sul sito web ufficiale della Biennale di Venezia. Madrina anche per la cerimonia di chiusura, Rocío Muñoz Morales. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto e il direttore della Mostra Alberto Barbera con la giuria: Julianne Moore, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Rodrigo SOrogoyen, Mariano Cohn, Kazuo Ishiguro, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Si chiude oggi il concorso alla 79esima Mostra del cinema: èdie toto-nomi per il palmarès, da Alice Diop a Martin McDonagh. E segnatevi, soprattutto, No Bears – Gli orsi non esistono di Jafar Panahi: presentato in gara per ultimo e subito balzato in testapreferenze. Per le certezze, però, appuntamento sabato 1019 in diretta su Rai Movie o Raiplay, in streaming sul sito web ufficialeBiennale di. Madrina anche per la cerimonia di chiusura, Rocío Muñoz Morales. Il presidenteBiennale di, Roberto Cicutto e il direttoreMostra Alberto Barbera con la giuria: Julianne Moore, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Rodrigo Sgoyen, Mariano Cohn, Kazuo Ishiguro, ...

