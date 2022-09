“Sulla guerra in Ucraina i media italiani fanno solo disinformazione”: parla Fausto Biloslavo (Video) (Di venerdì 9 settembre 2022) Grosseto, 9 set — «Il conflitto russo-ucraino viene raccontato male dai mainstream media. Ci facciamo spesso infinocchiare involontariamente o volontariamente dalla propaganda, da entrambi i lati della barricata». Così il giornalista di guerra Fausto Biloslavo, ospite assieme al collega Gian Micalessin della conferenza guerra alle porte d’Europa a Direzione Rivoluzione 2022, la kermesse politico-culturale di CasaPound Italia che va in scena dall’8 all’11 settembre 2022 a Grosseto. «Questo perché metà di questa guerra — se non di più — viene combattuta con l’arma della disinformazione e anche dell’informazione tesa a favorire gli uni o gli altri», continua Biloslavo. «IìDei primi sei mesi di guerra ho passato tre mesi e mezzo sui fronti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Grosseto, 9 set — «Il conflitto russo-ucraino viene raccontato male dai mainstream. Ci facciamo spesso infinocchiare involontariamente o volontariamente dalla propaganda, da entrambi i lati della barricata». Così il giornalista di, ospite assieme al collega Gian Micalessin della conferenzaalle porte d’Europa a Direzione Rivoluzione 2022, la kermesse politico-culturale di CasaPound Italia che va in scena dall’8 all’11 settembre 2022 a Grosseto. «Questo perché metà di questa— se non di più — viene combattuta con l’arma dellae anche dell’informazione tesa a favorire gli uni o gli altri», continua. «IìDei primi sei mesi diho passato tre mesi e mezzo sui fronti ...

