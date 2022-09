Suicidi | in Italia è allarme tra i giovanissimi | negli ultimi due anni i tentativi sono aumentati del +75%

(Di venerdì 9 settembre 2022) Inogni 16 ore una persona si toglie la vita. Un’altra prova a farlo ogni 14. Tragico il dato anche se si guarda solo ai, tra i quali si verifica un caso di tentatoo al giorno.questi i numeri allarmanti che emergono dall’ultimo report dell’Osservatoriodella Fondazione Brf – Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, diffuso alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla prevenzione delo, che sarà appunto domani 10 settembre. L’analisi dell’Osservatorio, come spiega il presidente della Fondazione Armando Piccinni, non si basa sui dati istituzionali, – «che noncorrentemente aggiornati, tanto che l’ultimo Annuario statistico dell’Istat pubblicato nel 2021 contiene i dati relativi al 2018» – bensì su ...

Negli ultimi giorni abbiamo avuto altri trein divisa, uno dei quali era un collega di ... basti pensare all'emergenza terrorismo quando i prefetti e i questori di tutta, in accordo con ...Dare voce a quello che ci tormenta, alle nostre fragilità e ad eventuali pensieriè, al ... arrivate alla linea telefonica o nella chat di WhatsApp di Telefono Amico, è di under 26. In ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Un suicidio ogni 16 ore e un tentato suicidio ogni 14. Sono i dati dell'Osservatorio Suicidi Fondazione Brf, alla vigilia della Giornata per la prevenzione suicidio. In Italia, da gennaio ad agosto 20 ...