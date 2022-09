Sudditi in lacrime: “Adesso siamo più soli” (Di venerdì 9 settembre 2022) Migliaia di cittadini in lutto di fronte a Buckingham Palace. Il cordoglio della premier Truss: “È stato lo spirito del Paese” Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022) Migliaia di cittadini in lutto di fronte a Buckingham Palace. Il cordoglio della premier Truss: “È stato lo spirito del Paese”

isamiccoli52 : RT @LaStampa: Sudditi in lacrime: “Adesso siamo più soli” - RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: Sudditi in lacrime: “Adesso siamo più soli” - LaStampa : Sudditi in lacrime: “Adesso siamo più soli” - GiovaFalcone97 : RT @andreavianel: L'8 settembre, come ben ricordato da Marco Damilano, il nostro re fuggì vergognosamente. La regina inglese invece nello s… - bettamuscato : L'8 settembre il re italiano scappava nella notte lasciando popolo ed esercito in balia dei nazisti e dei fascisti.… -