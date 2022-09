Subito fermato l’aggiornamento di settembre sui Samsung Galaxy S22 oggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S22. Mi riferisco a quella fetta di utenza che già pregustava la possibilità di poter testare immediatamente l’aggiornamento di settembre ottimizzato sul top di gamma di quest’anno. Per farvela breve, sto parlando dell’upgrade menzionato ieri attraverso un altro articolo, Subito dopo i primi avvistamenti in Germania. Vediamo come stanno le cose, grazie ad alcuni riscontri venuti a galla questo venerdì per chi si ritrova con modelli che fanno parte di questa serie. Pare sia stato fermato l’aggiornamento di settembre sui Samsung Galaxy S22 oggi Senza girarci troppo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano in possesso di unS22. Mi riferisco a quella fetta di utenza che già pregustava la possibilità di poter testare immediatamentediottimizzato sul top di gamma di quest’anno. Per farvela breve, sto parlando dell’upgrade menzionato ieri attraverso un altro articolo,dopo i primi avvistamenti in Germania. Vediamo come stanno le cose, grazie ad alcuni riscontri venuti a galla questo venerdì per chi si ritrova con modelli che fanno parte di questa serie. Pare sia statodisuiS22Senza girarci troppo ...

PantheonVerona : Quando l'hanno fermato in via Valeggio, i poliziotti hanno subito notati dei voluminosi borsoni all'interno dell'au… - Alex_Battaglia9 : @VincenzoFusco69 E c'era chi criticava il turnover. Partite ravvicinate di alta intensità portano a questo. Victor… - tanzmax : RT @RescueMed: ?? 33 persone alla deriva in zona SAR #Malta! @alarm_phone è stata allertata da un gruppo di persone in pericolo fuggit… - RescueMedNa : RT @RescueMed: ?? 33 persone alla deriva in zona SAR #Malta! @alarm_phone è stata allertata da un gruppo di persone in pericolo fuggit… - ciottololiquido : @Apollyneo Spero ti sia fermato subito a controllare se hai bucato una gomma. Purtroppo conosco bene questa spia pe… -